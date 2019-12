Wereldlichtjesdag in Valkenswaard biedt troost en verbinding

VALKENSWAARD - Lichtpuntjes in donkere dagen, en een schakel in een groter geheel. In Valkenswaard werd zondag voor de eerste keer een bijeenkomst gehouden die in het teken stond van de Wereldlichtjesdagen. Wereldwijd, in Brabant ook in onder andere Eindhoven en Nuenen, werd er stilgestaan bij kinderen die zijn overleden.