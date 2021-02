Werkzaamheden aan centrum Valkenswaard uitgesteld

In antwoord op vragen van verschillende raadsfracties gaf het college kort voor de laatste raadsvergadering schriftelijk aan dat er ,,in de week van 1 februari uitsluitsel komt, zodat het college in dezelfde week het project kan gunnen.” Uit datzelfde schrijven werd met nadruk aangegeven dat de horeca op de Markt zich geen zorgen hoeft te maken. Er wordt voor gezorgd dat in de nabijheid van de terrassen het werk zodanig klaar is dat die, wanneer mogelijk, weer geopend kunnen worden.

Ongerustheid

Met name de fracties van CDA, Samen voor Valkenswaard(SvV) en VVD spraken in die raadsvergadering nog duidelijk hun ongerustheid uit. Met name SvV wees op de eventuele financiële gevolgen en wilde daarover nader geïnformeerd worden. Wethouder Theo Geldens was heel stellig in zijn beantwoording: ,,Er is nog geen contract afgesloten. Er zijn geen financiële consequenties.” De VVD plaatste vraagtekens bij de korte tijdspanne van aanbesteding. Op 15 december is die volgens woordvoerder Sieka van Vlerken uitgegeven en op 18 januari moest het werk beginnen. Volgens Geldens is die tijd normaal voldoende. ,,Maar nu was er nog nader overleg nodig met de inschrijvers.” Ook was de VVD kritisch op het openbaar vervoer dat vanaf 18 januari al niet meer over de Markt rijdt. Geldens verklaarde dat er helaas in de communicatie met Bravo iets fout was gegaan. ,,Tot de start van het werk gaan de bussen gewoon over de Markt.”