Wethouder die debat over sluipverkeer met Waalrenaren afhoudt, is zo gek nog niet

Nee, we hebben het niet over het huisvesten van een groep tbs’ers middenin Waalre-dorp. Toch liepen de emoties de afgelopen maanden op. Op social media wordt de wethouder verweten z’n eigen belang te dienen omdat hij in het sluipverkeergebied woont. Raadslid Floris Schoots (D66) hoorde van een boze dorpsgenoot dat hij dan maar de eerste verkeersdode moest worden. Winkeliers die zich genuanceerd uitlieten over de gevolgen voor hun zaak kregen in een nieuwsbrief kritiek van een zwaar teleurgestelde collega-ondernemer.