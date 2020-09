Wethouder geeft toe: toch onderzoek naar straatstenen Waalre-dorp

WAALRE - De gemeente doet alsnog onderzoek naar de stillere betonklinkers voor de weg door Waalre-dorp. Geluidshinder was nog niet grondig meegewogen in het plan, beaamde wethouder Arno Uijlenhoet dinsdagavond in de gemeenteraad.

Hij wil nu weten of het materiaal het verkeerslawaai zo flink vermindert dat het de extra kosten waard is. Uijlenhoet vroeg vier weken de tijd om vier alternatieven voor de zogenoemde Traverse te evalueren én te bespreken met de omwonenden.' De raad bepaalt eind oktober welk wegdek er moet komen.

In eerste instantie waren het alleen de oppositiepartijen die aandrongen op het gebruik van de stille klinker. Het ontlokte burgemeester Boelhouwer nog de sneer dat de raad zich niet met ‘steentjes’ moet bezighouden met maar hoofdlijnen. De oppositie antwoordde met een advertentie met haar mening over het wegdek in huis-aan-huisblad De Schakel.

‘Verbijsterend’

Dinsdagavond werd duidelijk dat ook bij de oppositie twijfel was gerezen over het plan nu bleek dat de gemeente geluidsreductie niet had meegewogen. Jo Claessen (AWB) vond dat de raad 'steken had laten vallen’ en er zelf om had moeten vragen. Bert Links (ZW14) vond het juist een misser van de wethouder: ‘onbegrijpelijk’ dat geluidsoverlast niet is meegenomen en 'verbijsterend’ dat de wethouder nog moet gaan onderzoeken of de aanwonenden last hebben van verkeersgeluid.

Volgens Uijlenhoet ontving de gemeente - over het oude wegdek van asfalt - nog nooit klachten over lawaai en is geluidshinder daardoor geen punt van aandacht geweest.

Reprimande van de burgemeester

Kees de Zeeuw (D66) trok het felst van leer en sprak zelfs van het achterhouden van informatie en misleiding. Het kwam hem op een reprimande van burgemeester Boelhouwer te staan. Deskundigen zeggen volgens De Zeeuw dat de gebakken klinkers uit het oorspronkelijke plan ‘de grootste rammelbak is die je er maar kunt neerleggen’. ,,Alsof je een er een drilboor neerlegt.”

Maar de keuze is niet zo simpel, hield wethouder Uijlenhoet de raad voor. ,,In de media is geframed dat het gaat om lawaai versus geluidsreductie. Dat is niet helemaal juist.” Aan de keuze voor de stillere straatsteen kleven ook nadelen: het levert volgens hem een minder fraai straatbeeld op, is duurder en minder duurzaam. Het wekte irritatie bij raadslid Links: ,,Wat een onzin. Moeten de inwoners dan ‘s nachts naar het plafond kijken en blij zijn met het mooiere straatbeeld?”

Vier opties

De gemeente gaat nu aan de slag met vier opties: de weg volledig leggen met de stillere betonklinkers, het oorspronkelijke plan met de gebakken klinkers en twee varianten waarbij alleen de verhoogde kruisingen worden voorzien van de stille stenen. In die ene variant wordt de rest van de weg gelegd met de gebakken klinkers, in de andere met asfalt. Het college komt met een advies voor een van de vier, maar de raad kiest uiteindelijk het type wegdek.