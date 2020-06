Wethouder is glashelder: ‘Rol gemeente Waalre in Het Klooster uitgespeeld’

WAALRE - ,,Het is verkocht, het is dus niet meer aan ons om verder te bepalen wat daar gebeurt.” Wethouder Arno Uijlenhoet is glashelder over de rol van de gemeente Waalre in dorpshuis Het Klooster. Door het afhaken van welzijnsinstelling Futuris moeten de pandeigenaren op zoek naar een nieuwe uitbater. Ook de huur van 22 zorgappartementen door Futuris is onzeker. De verenigingen die er ruimtes huren, maken zich zorgen.

Door het afhaken van welzijnsinstelling Futuris moeten de pandeigenaren op zoek naar een nieuwe uitbater. Ook de huur van 22 zorgappartementen door Futuris is onzeker. Uijlenhoet heeft ‘best vertrouwen’ dat de eigenaren een nieuwe partij vinden die de plek van de welzijnsorganisatie wil overnemen. Hij hoorde maandag daarover met meerdere serieuze partijen gesprekken worden gevoerd.

‘Nooit meer zoals het was’

Het wordt daar nooit meer zoals het was, zegt Uijlenhoet in gesprek met het ED. Zaken rond Het Klooster werden soms geregeld ‘op de achterkant van een bierviltje’. ,,Die tijd is voorbij.” De uitbater zal genoeg inkomsten moeten kunnen genereren om te voorkomen dat plannen in Het Klooster blijven mislukken. De tarieven zijn mede daarom gelijkgetrokken met die van het gemeentehuis. Dat bleek voor harmonie Juliana reden om te vertrekken.

'Verbazingwekkende’ stap van harmonie Juliana

Dat zit de wethouder niet lekker en stevige woorden balanceren op het puntje van zijn tong. Hij slikt ze in maar is duidelijk absoluut niet te spreken over het besluit van de muziekvereniging om dorpshuis Het Klooster te verruilen voor repetitieruimte in het gemeentehuis. ,,Ik vind er van alles van. Maar ik hoop stilletjes dat de harmonie op haar schreden terugkeert.” Harmonie Juliana moet zoals alle verenigingen meer huur gaan betalen. Te veel, meent de vereniging.

De gemeente was bereid eenmalig te betalen voor de opslag van instrumenten van de harmonie, zegt Uijlenhoet. ,,Dat bleek niet genoeg.” Extra zuur, vindt hij, omdat de verbouwing van Het Klooster voor een flink deel is afgestemd op wensen van die vereniging. ,,Verbazingwekkend dat een van de cultuurdragers kiest voor een andere locatie. Waarom hebben we het dan zo opgetuigd met z’n allen?”

‘Keihard onderhandeld’

Verenigingen die ruimtes in Het Klooster huren, maken zich inmiddels weer zorgen over de kosten en faciliteiten. Uijlenhoet vindt dat de gemeente al het mogelijke voor de verenigingen in het contract met de kopers heeft verankerd: er zijn maximale tarieven vastgesteld en ze krijgen gegarandeerd tien jaar ruimte. Maar wat ze verder mogen verwachten, is volledig aan de eigenaren en uitbaters van het pand.

Verenigingen morren over de gebrekkige service in de afgelopen maanden. ,,Hopelijk is de nieuwe partner van de investeerders snel in beeld zodat het serviceniveau omhoog kan”, aldus de wethouder. Is wat dat betreft het onderste uit de kan gehaald? Had dat serviceniveau zorgvuldiger in de overeenkomst moeten worden vastgelegd? ,,We hebben keihard onderhandeld, wel vier keer van beide kanten. Iedereen heeft water bij de wijn moeten doen.”

De gemeenteraad zal het onderwerp de komende maanden nog een keer uitgebreider bespreken met de wethouder.