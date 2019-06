Wethouder Kees Marchal van Valkenswaard heeft wat uit te leggen na onjuiste info

Agenten kijken ineens in koplampen dronken spookrij­ders in Waalre

13 juni WAALRE - Twee dronken spookrijders hebben vannacht voor gevaar gezorgd in de gemeente Waalre. De chauffeurs reden in tegengestelde richting over de Eindhovenseweg (N69) in Aalst. Dat meldt de politie.