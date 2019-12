Wethouder Valkenswaard: ‘Doe eens een keer boodschappen voor de buurvrouw’

WAALRE - Net als in bijna iedere andere gemeente vallen de kosten op zorggebied hoog uit. In Valkenswaard werd vorig een half miljoen euro meer uitgegeven dan vooraf was begroot. Wethouder Mieke Theus ervaart dat niet als zware last.

Zit u met dat bedrag van een half miljoen euro in uw maag?

Nee, ik ervaar het niet als zware last. Die half miljoen euro hadden we in andere dingen kunnen steken. We hadden er misschien nieuwe verkeerslichten van kunnen aanleggen, maar dat doen we nu niet. We kiezen ervoor om het te steken in de zorg. Dat is ook niet erg om te doen. Ik zie dat halve miljoen eerder als een signaal naar het Rijk dat we structureel te weinig geld krijgen.

Sinds de zorgtaken zijn overgeheveld van de overheid naar de gemeente is er veel veranderd. Wat betekent die verandering?

Mensen worden steeds afhankelijker van hulp. Ze worden ouder en blijven langer thuis wonen. Dat betekent dat je de zorg anders moet gaan inrichten. We zijn ons nu aan het afvragen wat de omgeving voor die mensen kan doen. Hoe kan de buurt of de straat helpen?

Doet u eigenlijk een oproep aan inwoners van Valkenswaard om vaker aan elkaar te denken?

Ja, dat mogen we best vaker doen. Doe bijvoorbeeld eens boodschappen voor de buurvrouw. Ikzelf word daar ook gelukkig van. Nederland individualiseert steeds meer, maar er is ook een behoefte aan verbinding met elkaar.

Hoe wilt u dat toepassen in de zorg?

Valkenswaard heeft zóveel verenigingen. We doen al heel veel voor elkaar, maar mensen weten niet altijd waar ze terecht kunnen als ze bijvoorbeeld op zondagochtend willen kaarten. En dat terwijl verenigingen belangrijk zijn. Zij kunnen als eerste signaleren wanneer het niet goed gaat met iemand. De buurt ziet ook het eerst wanneer er bij iemand de gordijnen dicht blijven.

Kunnen we de problemen in de zorg wel oplossen met vrijwilligers?

Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Als er professionele hulp nodig is, dan zal die er altijd zijn. Maar het is zo mooi om samen ets in te doen. Dan voel je je niet alleen. Daar liggen nog heel veel kansen.

Heeft u daar voorbeelden van?

Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente samen met verschillende organisaties ‘ANWB Automaatje Valkenswaard’ gerealiseerd. Vrijwilligers nemen de rol over van het traditionele taxivervoer. Mensen worden daar blij van. Er zijn nu al 4.500 ritten gereden.

Vindt u dat veel?

Dat zijn inderdaad veel ritten. Maar dit soort initiatieven zijn geen bezuinigingsmaatregelen. Het is de wijze waarop wij de samenleving willen inrichten. Wij zijn nu bezig om de inwoners een beter inzicht te geven door een website te maken met een overzicht van organisaties op het gebied van zorg, ondersteuning, opvoeden, werk en inkomen en voorzieningen. Hier kun je bijvoorbeeld terecht met de vraag: Waar kan je voetballen als je een beperking hebt?

Wat gaan de inwoners van Valkenswaard daarvan merken?

Kijk bijvoorbeeld naar het schooljudo, Valkenswaardse basisschoolleerlingen van groep drie tot en met zes krijgen allemaal les. Leraren zien kinderen in een andere situatie; misschien valt dan wel op dat een leerling zich niet veilig voelt. Anders had het nog jaren geduurd. Daarmee kan je ergere problemen voorkomen.

Hoe dan?