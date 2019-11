Wethouder Waalre over dorpspolitiek: 'wantrouwen ligt om de hoek’

Arno Uijlenhoet, de Waalrese wethouder die vorige week onwel werd in de raadzaal, zegt dat hij zijn gezondheid beter in acht moet nemen. Over de oorzaak van zijn inzinking wijst hij onder meer naar de spanningen en wantrouwen in de Waalrese dorpspolitiek.

,,Ik ben blij dat ik hier sta. Gezond en redelijk wel’’, aldus wethouder Uijlenhoet. Dinsdagavond was hij weer terug achter het spreekgestoelte, waar hij een week geleden onwel werd. ,,Ik had geen controle over eigen lichaam en ademhaling. Het licht ging letterlijk even uit.’’ Spanning en vermoeidheid waren de oorzaak, zei Uijlenhoet.

Die vermoeidheid kwam niet uit het niets. Hij wees onder meer naar zijn drukke werkzaamheden maar ook de spanningen in de lokale dorpspolitiek. ,,Ik ervaar dat de marges in de Waalrese politiek smal zijn. Wantrouwen ligt om de hoek.’’

Uijlenhoet vindt dat goed openbaar bestuur in gevaar komt. ,,Het lijkt alsof het in acht nemen van het algemene belang exclusief is voorbehouden aan het college.’’ Hij vindt het een opdracht aan de raad om dat te verbeteren.

Over zijn toekomst in het gemeentebestuur zei Uijlenhoet: ,,De spanning die ik voelde, heb ik onderschat. Ik heb het gevoel dat ik een jaar lang op adrenaline heb geleefd. Of dat gaat leiden tot wisselingen in de portefeuille is onderwerp van gesprek.’’

Het is niet voor het eerst dat de Waalrese dorpspolitiek wordt aangesproken op slechte onderlinge verhoudingen. In maart verklaarden de vier wethouders van Waalre niet langer te kunnen samenwerken met de verschillende fracties vanwege de slechte verhoudingen. De wethouders zegden hun vertrouwen in de coalitie op, wat leidde tot een politieke crisis. Op de achtergrond is nog altijd organisatiedeskundige Leo Custers bezig om de onderlinge verhoudingen te verbeteren.

Ondertussen moet Waalre belangrijke besluiten nemen over het toekomst van het dorp. Momenteel staan de sluipverkeerwerende maatregelen volop in de aandacht. In het dorp zijn blokkades geplaatst die het sluipverkeer uit de woonstraten moet weren. Die maatregelen worden eerst tijdelijk ingevoerd.

Bovendien moet zeer binnenkort een besluit vallen over de doorgaande wegen door Aalst en Waalre-dorp. Beide wegen moeten het karakter van een dorpsstraat krijgen, met de komst van nieuwe Westparallel in het achterhoofd.

Wethouder Uijlenhoet zei dat de huidige verkeersmaatregelen los staan van de ontwerpen van de doorgaande wegen. ,,Maar als we negatieve effecten zien van die maatregelen, zal dat leiden tot aanpassingen.’’