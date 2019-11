Wethouder Waalre wordt onwel, vergadering over ontwerp Eindhovenseweg geannuleerd

De raadsvergadering over het ontwerp van de doorgaande wegen door Waalre is voortijdig beëindigd. Wethouder Arno Uijlenhoet werd tijdens de vergadering onwel. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Daarna vergaderde de Waalrese raad niet meer verder. Uijlenhoet is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Eindhovenseweg en de doorgaande weg door Waalre-dorp.

Voor het incident met de wethouder maakten winkeliers uit Waalre-dorp gebruik van hun spreekrecht. Zij vertelden zich zorgen te maken over de sluipverkeerwerende maatregelen, die sinds vorige week in het dorp zijn ingesteld. Zij zijn bang dat hun winkels in het centrum van het dorp niet meer bereikbaar zijn.

De vergadering zou eigenlijk gaan over het ontwerp van de nieuwe Eindhovenseweg door Aalst en de doorgaande weg door Waalre-dorp. Maar in de raadzaal bleek dat de maatregelen om het sluipverkeer te weren de gemoederen in het dorp flink bezig houden.