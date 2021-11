Wethouder: ‘Wie geen afval scheidt in Waalre, betaalt straks meer’

Een gemiddelde Waalrenaar levert jaarlijks 152 kilogram restafval in, maar dat gewicht moet drastisch omlaag: naar de landelijke richtlijn van 100 kilo. Daarom wil het gemeentebestuur naar een nieuw systeem toe waarbij de afvalinzameling vaker per maand wordt opgehaald. Om precies te zijn elke twee weken, waar dat nu nog elke vier weken is.

Meer betalen als je vaker restafval aanbiedt

,,Maar wie van al die ophaalmomenten gebruikmaakt, gaat dat wel terugzien in de afvalstoffenheffing die wordt betaald”, vertelt wethouder Maarten Pieters. De achterliggende gedachte is dat inwoners die zelf afval scheiden, minder vaak een grijze container aan de straat hoeven te zetten. ,,De inwoners gaan dus betalen voor het aantal keren dat zij hun restafval aan de straat zetten. Als zij zelf hun afval scheiden, raakt de grijze container minder vol en hoeft deze dus ook minder vaak geleegd te worden.”

Om het plan te realiseren, worden containers voorzien van een chip die gekoppeld is aan woonadres. Daarmee wordt geregistreerd hoe vaak de kliko’s worden aangeboden. De afvalstoffenheffing wordt aangepast naar een vast en wisselend tarief. Op dat wisselend tarief hebben inwoners straks dus zelf invloed. Daarnaast komt er een mobiel inzamelpunt voor klein grofvuil, zodat burgers niet telkens naar de milieustraat in Veldhoven hoeven te rijden. ,,Grofvuil dat in een boodschappentas past, kan bij dit inzamelpunt worden ingeleverd”, vertelt de wethouder.

Quote Als inwoners hun afval goed scheiden, zullen zij nauwelijks iets merken van het wisselende tarief of zelfs minder gaan betalen Maarten Pieters, wethouder duurzaamheid in Waalre

Het nieuwe systeem kost meer dan het huidige: gemiddeld zo’n 8 euro per huishouden per jaar, vertelt Pieters. ,,Dat komt onder meer doordat er vaker rondes worden gereden”, vertelt hij. Dat relatief kleine bedrag wordt onderdeel van het vaste tarief. ,,Maar als inwoners hun afval goed scheiden, zullen zij nauwelijks iets merken van het wisselende tarief of zelfs minder gaan betalen.”

Hoe de kosten voor het wisselend tarief precies in rekening worden gebracht, is nog niet bekend. ,,Je zou kunnen denken aan een systeem met voorschotbedragen per jaar of kwartaal”, zegt de wethouder. ,,En dat die aan het einde van het jaar verrekend worden met het daadwerkelijk aantal keren dat de container is aangeboden. Maar daar moeten we nog over nadenken.”

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het nieuwe afvalinzamelsysteem. Op 30 november neemt de raad een definitief besluit. Het doel is om het nieuwe systeem op 1 januari 2023 in te laten gaan.