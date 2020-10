Wethouders Waalre stappen ook op

Nog steeds geen exploitant voor Het Klooster in Waalre, oplossing nog niet in zicht

30 september WAALRE - Er is nog geen oplossing in zicht voor de problemen met Het Klooster in Waalre-dorp. De investeerders hebben nog niemand gevonden die het beheer van het pand en de exploitatie van de zorgappartementen op zich wil nemen. Een partij die voor de zomer nog geïnteresseerd was, is afgehaakt. Waalrese clubs kunnen er sinds deze maand wel weer terecht.