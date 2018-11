WhatsAppgroepen in Waalre succesvol

Babbeltrucs aan deur of telefoon, overlast door jeugd, vuurwerk en internetfraude. Het zijn zo maar wat vervelende zaken waarmee inwoners van Waalre geconfronteerd kunnen worden. Om meer zicht te krijgen op overlast heeft de gemeente een enquête gehouden onder de bewoners. Met stip staat op één staat het te hard rijden in de wijk, gevolgd door woning- en auto-inbraak. Uit recente cijfers blijkt overigens dat het aantal inbraken in Waalre terugloopt. Werden er in 2013 nog 122 inbraken geregistreerd waarvan 92 succesvol, in 2018 (stand per 22 november) waren er 31 pogingen, die in 19 gevallen slaagden, zowel woning- en schuurtjes- als auto-inbraken.

Actief

In de beheerdersbijeenkomst van de Buurtpreventie WhatsApp-groepen werden nog meer cijfers bekendgemaakt. Onder meer dat er in Waalre inmiddels 43 WhatsApp-groepen actief zijn, waaraan 48 procent van de inwoners – in meer of mindere mate – actief deelneemt. Daardoor ervaart 74 procent een veiliger gevoel. Deelname leidt niet alleen tot gerustere gevoelens, maar ook tot daadwerkelijke afname van criminaliteit en overlast. Dat is althans de mening van een groot aantal geënquêteerden. Een belangrijke nevendoelstelling wordt ook bereikt: het brengt de mensen in de buurt dichter bij elkaar. Juist nu, in deze donkere maanden, is extra aandacht voor elkaar en voor eigen en andermans bezit belangrijk.