Wielerwedstrijd Omloop van Valkenswaard richt de pijlen op 2020

Organisator Leon Cleven ziet het somber in. ,,We hebben de deadline op 31 maart gelegd. Maar we hebben de brieven voor de deelnemers, sponsoren en vrijwilligers al klaarliggen.”

De Omloop van Valkenswaard moet het, net als andere wielerwedstrijden, dit jaar stellen met minder motoragenten. Landelijk is er voor gekozen om de beschikbare politiecapaciteit voor dit soort evenementen fors terug te dringen.

Hierdoor hangt de tweede editie in augustus aan een zijden draadje. Het veertig kilometer lange parcours van de jeugdkoers aanpassen en omturnen tot een veredeld criterium is voor de organisatie geen optie.

De koersorganisatie denkt daarom alvast na over een alternatief voor volgend jaar. ,,We bekijken de mogelijkheid om een parcours te maken met start en finish in Achel, met twintig kilometer over Belgisch grondgebied en twintig kilometer aan deze kant van de grens”, zegt Cleven, die hoopt dat gedeeltelijk uitwijken naar België in 2020 soelaas biedt.

