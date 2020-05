Wijk-GGD’ers in Veldhoven en Waalre: Verbinders in veiligheid en zorg

,,Via de bank kwam er een melding binnen over een mevrouw die zich verward gedroeg. Ze was niet bekend bij zorginstanties en er leek ook geen familie te zijn die zich om haar bekommerde. Het viel de bankemployé op dat er bij mevrouw sprake was van grote geheugenproblematiek. Sommige alleenwonende ouderen hebben slechts vluchtige contacten met anderen, waardoor hun problematiek nauwelijks opvalt. Gelukkig zijn er empathische mensen, zoals deze bankmedewerker, die iets aan de situatie willen veranderen en aan de bel trekken.”

Het voorkómen van escalaties zonder (onnodige) politie-inzet en verdere traumatisering bij betrokkenen, is sinds enkele maanden de belangrijkste taak van Kirsten Peek en Joep Gorissen. Sinds 1 januari zijn zij, in het kader van een pilotproject, de wijk-GGD’ers van de gemeenten Waalre en Veldhoven. Wijk-GGD’er is een nieuwe benaming voor de uitvoering van werkzaamheden die in veel andere gemeenten nog op het bordje van de wijkagent ligt.

Levensproblemen

Peek en Gorissen hebben jarenlange ervaring in de zorg en (psychiatrische) hulpverlening. In hun huidige werk worden zij geconfronteerd met mensen met verwarde gedragingen, waarbij vaak sprake is van een combinatie van levensproblemen en een aandoening of beperking. Werd voorheen altijd de politie ingeschakeld wanneer deze mensen voor overlast zorgden: bij bedreigende situaties worden nu de wijk-GGD’ers gebeld. ,,Bij een melding maken we een inschatting van iemands situatie. We proberen ook in contact te komen met de melder, vaak een familielid of buren, zodat we ook hen tot steun kunnen zijn en iets kunnen betekenen in, bijvoorbeeld, het leefbaar houden van een buurt. We kijken breder dan je misschien zou denken en zijn altijd onpartijdig.”

Peek en Gorissen werken als verbinder in het circuit van veiligheid en zorg. De pilot helpt de gemeenten om een beter beeld te krijgen bij de omvang van de doelgroep en achterliggende problematiek. Lianne Smit, wethouder Zorg en Welzijn in Waalre: ,,De wijk-GGD’ers zijn zichtbaar en actief in de wijken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en benaderbaar, persoonlijk en dichtbij. Ons doel is om mensen sneller in beeld te krijgen, het waar mogelijk voorkomen dan wel beperken van langdurige intensieve zorgtrajecten en escalatie van overlast in de buurt. Zo krijgen we de doelgroep en achterliggende problematieken beter in beeld. We kijken in de pilot vooral naar de kwaliteit die het oplevert en minder naar kwantiteit in termen van besparing. Tot nu toe zijn we tevreden over hoe de pilot loopt. Ook van de politie horen we positieve geluiden dat wijkagenten minder tijd kwijt zijn aan de doelgroep, waardoor zij zich meer kunnen focussen op hun kerntaak.”