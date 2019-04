Wijkcommissie Geenhoven in Valkenswaard zoekt vers bloed

Video Vader en zoon René en Remon van de Kerkhof: Onbenul op voetbalge­bied, ster in wijnen (en andersom)

6 april Zoon snapte geen bal van voetbal, vader dronk bier en had niets met goede wijn. Ze begrepen vroeger weinig van elkaar. Oud-topvoetballer René van de Kerkhof lust inmiddels graag een wijntje, ingeschonken door zijn zoon Remon. Hij is topsommelier van tweesterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre.