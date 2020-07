Wijngaard in volkstuintje in Aalst: ‘tipsy’ naar huis

AALST - Op zijn tijd drinkt Wim Van Glabbeek graag een glaasje zelf gebrouwen goudgeel gerstenat. Hij houdt zo van de zoete geur, dat hij het gefermenteerde drankje thuis zelf, in zijn eigen woonkamer, fabriceert. Op dinsdagmiddagen, wanneer hij samen met zijn kompaan Emile van Helvoirt klaar is met de zorg voor hun wijnstokken in Domein Eeckenrhode, drinken ze graag een flesje zelf gebrouwen blond. Soms ook wel twee.

Beide heren zijn wijnboer op het volkstuintjescomplex aan het Achtereind en al sinds 2002 verbouwen zij hier de Cabernet Cantor en de Leon Millot. Van deze Blanc de noirs maken ze heerlijke wijn. Dit voorjaar sloeg echter het noodlot toe, want Emile werd geveld door corona. Hij belandde zelfs op de IC. Gelukkig kroop de Waalrenaar door het oog van de naald, maar naar het zich laat aanzien kan hij dit jaar niet zelf zijn druiven oogsten.

Zak en as

Van Glabbeek zat aanvankelijk in zak en as. Niet alleen was zijn vriend zwaar ziek; in zijn eentje was het bewerken van de wijngaard niet te doen. Hij voorzag te moeten stoppen. Daarbij had hij echter buiten zijn biljartmaten gerekend en sinds enkele maanden helpen Hans van Baal en Alex van Mierlo hem wekelijks mee. Ze trekken de sprieten van de takken af, binden die takken op en dieven de scheuten zodanig dat de trosjes druiven in wording vrij kunnen hangen en de zon erbij kan. ,,Dat gaat wel eens fout", zegt Van Glabbeek en hij wijst naar twee, wat dunne, rijen met wijnstokken. ,,Soms snoeien ze iets te enthousiast of wordt een stok aangezien voor een brandnetel en eruit getrokken." En met een knipoog: ,,In een goed jaar hebben we zo'n 80 liter wijn: 120 flessen."

Etiketten plakken hoeft niet wanneer je alles zelf drinkt

De laatste twee jaar nemen de heren niet meer de moeite om een etiket op de fles te plakken, want ze drinken alles zelf op. Slechts een enkele keer mislukte de oogst, dat lag aan de vorst en een kas is te duur. ,,We hebben wel een net gespannen, zodat de vogels de boel niet kunnen pikken. Dat vinden ook de veldmuisjes wel fijn, die hebben zo een mooi schuiloord. Door de vele holletjes zakt er wel eens een stoelpoot weg, wanneer we even zitten om uit te rusten.

We hebben ook een keer roséchampagne gemaakt. Een bewerkelijk proces was dat en we hadden maar 40 flessen. De laatste fles is er vorige week doorheen gegaan. Met dat warme weer wilde Hans alleen maar vroeg beginnen als hij een champagneontbijtje zou krijgen.” Nou, dat kreeg hij. ,,En om 10.00 uur liep ik tipsy naar huis", zegt Van Baal, die samen met Van Mierlo de druiven rijp kijkt voor de oogstdag. Dochter Pascalle van Glabbeek helpt dan ook mee. ,,Wanneer dat precies te doen is? Einde zomer, maar alleen met goed weer, want we moeten wel kunnen barbecueën."