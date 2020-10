WijWaalre laat van zich horen: pagina's van weekblad hangen voor ramen als steunbetuiging Brenninkmeijer

Ruziënd bestuur is weg, maar chaos in Waalre lost niet vanzelf op

2 oktober WAALRE - De kritiek van een groot deel van de raad was al weken niet van de lucht en het wantrouwen in de Waalrese raadzaal bijna tastbaar. Het vertrek van de vier wethouders was door het brede gebrek aan steun nagenoeg onvermijdelijk. Donderdag trokken ze die conclusie zelf ook.