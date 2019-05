Wil Haans, ridder op de tatami

Drugsbazen Valkens­waard licht gestraft omdat ze al in Deense cel zitten

27 mei DEN BOSCH - Omdat de zaak al zeven jaar oud is en de twee mannen voorlopig nog in een Deense cel blijven, veroordeelt de Bossche rechtbank de leiders van een drugsbende tot 'slechts’ taakstraffen. Het OM wilde hen 42 maanden in de cel hebben. Acht van de dertien bendeleden werden vrijgesproken.