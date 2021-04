Wink Radio in Waalre staat stil bij 4 mei met thema-uitzendingen

WAALRE - Vanuit Waalre stuurt internetradiostation Wink Radio sinds 2018 elke dag, zeven dagen in de week, muziekuitzendingen de ether in. De radiohobbyisten hebben een eigen Top 100, draaien op vrijdagavond stevige kost, maar verzorgen ook hun eigen 4 mei-uitzending.

In de semiprofessionele radiostudio aan de Molenstraat in Waalre-dorp vraag je tijdens live-uitzendingen plaatjes aan via whatsapp en hoor je op een gewone maandagmiddag ook Jason Derulo, Fischer Z en The Presidents Of The United States Of Amerika.

Lekker klinkende jingles

DJ André de Looff (60), die wekelijks op vrijdagavond Barracuda Rock Radio presenteert, interviewde in het verleden artiesten als Anouk, System of a Down en Within Temptation. Hij is al zijn leven lang bezig met muziek en draait net zo graag de Sex Pistols als Boogie Wonderland. De Looff praat achter de microfoon in sneltreinvaart en vol humor de ene pittige plaat na de andere aan elkaar, terwijl Jan Damen de man is achter de schuiven. Damen zorgt ervoor dat de muziek op tijd start en dat lekker klinkende jingles op het juiste moment worden afgespeeld. Daarbuiten presenteert hij ook zijn eigen programma’s.

Quote ‘Dossier 4 mei’ is een indringend document André de Looff

Damen en de Looff, die beiden beschikken over een enorme muziekkennis, verzorgen op 4 mei met hun team de themaspecials ‘Dossier 4 mei’ en ‘Oorlog, Vrede & Vrijheid’. De Looff: „Dossier 4 mei is de naam van een radiospecial die we in 2001 maakten voor Radio Goes. Die lokale zender is alweer even uit de lucht, maar de special is in Waalre weer tot leven gebracht. Het is een indringend document.’’

Thema is respect

En zowel interessant voor oude rockliefhebbers als voor jongeren die normaal liever naar Snelle, Justin Bieber of David Guetta luisteren. Het thema van de specials is respect. Damen: „Verdraagzaamheid, individualisering en respect zijn onderwerpen van alle tijden. Zowel wereldwijd en algemeen als heel persoonlijk achter ieders eigen voordeur.’’

Het huidige Barracudarockteam maakte met het thema over Oorlog, Vrede & Vrijheid een boodschap over hoop. Verhalen, fragmenten en rock- en metalsongs die binnen het thema passen worden uitgezonden op dinsdagavond 4 mei van 21.00 tot 24.00 uur. Iets bij te dragen? Mail naar barracudarock@live.nl.