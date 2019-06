Winkelcentrum Den Hof in Aalst krijgt 5 nieuwe huurappartementen

De huurprijs voor de nieuwe appartementen is nog niet bekend, maar wethouder Arno Uijlenhoet spreekt over woningen in het ‘duurdere segment’. Vier appartementen zullen een woonoppervlak hebben van 80 tot 90 vierkante meter. Er is ook ruimte voor een penthouse van 150 vierkante meter. De gemeente denkt nog na over een parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners. Over de plannen voor horeca is nog niets bekend, maar volgens de gemeente is er voldoende interesse van ondernemers die daar zouden willen starten.

,,Het is mooi dat er wordt geïnvesteerd in Den Hof’’, zegt Uijlenhoet over de komst van het woningcomplex. Winkelcentrum Den Hof is een zorgenkindje voor de gemeente: er is veel leegstand en inwoners klagen over een ongezellige uitstraling. Adviesbureau BRO bracht onlangs een rapport uit waaruit bleek dat het winkelcentrum niet uitnodigt tot investeringen vanwege de leegstand. Wethouder Uilenhoet: ,,Met deze nieuwe ontwikkeling wordt een impuls gegeven aan Den Hof.’’