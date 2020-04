Winkelcentrum Den Hof straks een lunchroom rijker

De paskamers zijn afgebroken, het nieuwe behang zit bijna tegen de muur en er wordt gezocht naar de beste plek om de grote kristallen kroonluchters op te hangen. Sani van Mullem en Marian Cuyten zijn in het winkelhart van Aalst druk in de weer met het verbouwen en inrichten van lunchroom Hof 7. ,,Helaas hebben we daar nu alle tijd voor, want de coronacrisis gooit wat roet in het eten”, vertelt Van Mullem, die in Helmond opgroeide in de muzikale Rosenbergfamilie.

Met De Rosenbergs treedt hij nog steeds geregeld op en via Mayloo Evenementen, dat gerund wordt door Marian Cuyten, ook als soloartiest. De zakenpartners leidden het afgelopen jaar Locomotion Diner in Maarheeze, een restaurantje in typische jaren-60-stijl. Toen Cuyten vier maanden geleden echter hoorde dat Jerney van Rijswijk stopte met haar kledingwinkel op Den Hof, bedacht ze zich geen moment: ,,Wat is er fijner dan een eigen zaak in je eigen dorp?”

Teleurgesteld

Cuyten, die eerder al een eigen kledinglijn had en gedurende twintig jaar ook een eigen kapsalon, is pas sinds 2019 werkzaam in de horeca. Voor ze samen met Van Mullem de zaak in Maarheeze overnam, had ze al eens eerder een poging gewaagd om in Aalst een lunchgelegenheid te starten. ,,Het pand van de Rabobank aan de Raadhuisstraat is in 2018 verbouwd. Daar huist nu het Medisch Centrum Aalst. Op de begane grond, de ruimte waar je kunt pinnen, had ik mijn lunchroom bedacht. Helaas zag de Vereniging van Eigenaars dat niet zitten. Ik was toen best teleurgesteld. Toen ik elders in het dorp rondkeek, bleek alles veel te duur.”

Nu komt haar droom dan toch nog uit. De zaak krijgt 25 zitplaatsen, de terrasvergunning is aangevraagd. Cuyten, die is opgegroeid in Aalst, kent er veel mensen. Ondanks het feit dat andere horeca het op Den Hof 7 niet heeft gered, heeft zij er toch een goed gevoel bij. ,,Veel mensen vragen al wanneer we open gaan, want ze vinden het een leuke aanvulling voor het dorp. Weet je dat ik op deze plek vroeger met ons mam al koffie dronk? Toen zat hier nog bakkerij Schellens.”

Bezorgen