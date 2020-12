Winkelhart de Belleman in Dommelen flink opgeknapt: ‘Die winkels hebben we zo gevuld’

DOMMELEN - Meer groen, nieuwe zitjes, meer horeca. Winkelhart de Belleman in Dommelen is flink opgeknapt. Dat wordt gevierd.

Na een renovatie van een klein half jaar wordt komende week het vernieuwde winkelhart de Belleman in Dommelen feestelijk geopend. Het idee voor de renovatie van het winkelcentrum dateert van drie jaar terug. Na de opstart van een burgerinitiatief in samenwerking met de winkeliersvereniging werd er eind 2018 geld beschikbaar gesteld, waarna er plannen op tafel kwamen.

,,We zijn bij andere winkelcentra naar de bestratingen gaan kijken”, vertelt Jos Castelijns, betrokken vanuit de voormalige Dorpsraad. ,,We hebben daarna proefstukken laten leggen, zodat we konden ervaren hoe het voelde, en of het bijvoorbeeld glad werd bij regen”, vult Frank van der Graaf aan, winkelier in het centrum.

Bang voor overlast

Nadat eind 2019 een aantal lokale ondernemers bij het project betrokken werden, begon deze zomer dan eindelijk de renovatie. ,,We hebben er eerlijk gezegd enorm tegenop gezien”, vertelt Gert Smolders, ook ondernemer in het winkelcentrum. ,,We waren bang voor overlast tijdens de renovatie. Maar de samenwerking met de aannemers ging perfect. We zijn continu goed bereikbaar geweest, en ook met de maatregelen rondom corona werd goed rekening gehouden.”

De winkeliers zijn trots op het eindresultaat, waarbij de bestrating is aangepast en er meer aandacht voor groene aanplanting is gekomen. ,,De sfeer is gemoedelijk door de zitjes, de kleuren zijn neutraal en het past weer bij de normen van tegenwoordig. We kunnen er gewoon weer 25 jaar tegenaan”, aldus Van Der Graaf.

Rem

Gedurende de renovatie bleven de winkeliers de vinger nauwlettend aan de pols houden. Smolders: ,,We hebben de rem erop gehouden, omdat de begroting erg strak was. Hierdoor denk ik dat we goed binnen het budget zijn gebleven.”

De betrokkenheid van de winkeliers is groot. ,,We trekken er zelf enorm aan om het een succesvol winkelcentrum te laten zijn, het heeft nu steeds meer een verblijfsfunctie gelukkig”, vertelt Ard van de Huijgevoort. Van der Graaf: ,,Het is in ons eigen belang dat het een aantrekkelijk centrum is, dus we hebben bijvoorbeeld ook zelf de nieuwe horecazaken benaderd om de leegstaande panden die er waren afgelopen zomer te betrekken, als aanvulling voor het centrum.”

Als het aan de winkeliers zelf ligt, mogen er nog wel meer winkelpanden bij het centrum komen. ,,Ik weet zeker dat we die zo gevuld hebben”, vertelt Van de Huijgevoort.

Komende week is de feestelijke heropeningsweek. Voor deze gelegenheid wordt een folder huis-aan-huis verspreid. Hierin staan diverse winacties voor de klanten van het winkelcentrum.