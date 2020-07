Winkelier Valkenswaard verbaasd over ramkraak: ‘De duurste broek kost hier 110 euro’

Een donkere Mercedes of BMW

Volgens Van den Bosch zou er sprake zijn van drie daders, waarvan er een achter het stuur zat en twee de spullen inlaadden. Zij zouden rond kwart over twee met een auto een van de ruiten hebben vernield. ,,Dat gebeurde met een donker gekleurde stationcar, het was een Mercedes of een BMW”, vertelt hij. Dat heeft hij via een getuige gehoord. ,,Een man, die van een feestje afkwam, heeft ze bezig gezien en heeft 112 gebeld. Ook het alarm in de winkel is afgegaan.”