Winkeliers centrum Valkenswaard willen helderheid over herinrichting Eindhovenseweg

Bij de aanpak van de Eindhovenseweg (N69) moeten er heel duidelijke afspraken komen over de bereikbaarheid van de winkels. En het hele traject tussen de kruising met de Leenderweg/Waalreseweg en de Beelmanstraat moet niet in één keer worden overhoop gehaald. De werkzaamheden staan gepland voor de periode april-juli.

Een harde eis van Harrie Schenkelaars, voorzitter centrummanagement Valkenswaard, is dat het werk in stukken gehakt wordt. In delen werken van zuid naar noord of eerst alles aan de westkant en daarna de oostzijde of omgekeerd. Schenkelaars: ,,Wij willen ook in het overleg met de aannemer daarover betrokken worden.”

Doorgangen

Ook Margriet Smolders van Smolders Modeschoenen wil snel weten waar ze aan toe is. Dat er helder gecommuniceerd wordt en duidelijkheid komt. ,,Geef concreet en nauwkeurig aan waarmee we als winkeliers te maken krijgen. Waar de doorgangen komen en hoe er die uit gaan zien. Dan weten wij tenminste op welke manier we daarop kunnen aansluiten en wat we eventueel zelf nog aanvullend kunnen doen om het voor de bezoekers nog aangenamer te maken.”

Opticien Jorg Rijnders kijkt al reikhalzend uit naar de nieuwe situatie. Maar geeft ook aan dat hij nog niet precies weet wat, waar en wanneer het een en ander staat te gebeuren. Hij kan naar eigen zeggen snel schakelen. En dat zal ook moeten, want rond de zomer verhuist hij met zijn zaak naar hoek Eindhovenseweg/Corridor. ,,Mijn speciale aandacht gaat vooral uit naar een veilige toegankelijkheid voor de vele senioren in onze klantenkring.” Rijnders hoopt vooral ook dat werkzaamheden in etappes plaatsvinden. ,,Wij willen dat op beide locaties de herinrichting gladjes verloopt.”

Thuisservice

Carolien Wolterink van Sereen Mode zit nog maar twee maanden aan de winkelstraat. Ze ziet op tegen langdurige werken voor haar deur. Maar voor de klanten die niet in haar winkel kunnen komen, biedt ze een thuisservice aan. ,,De mensen kunnen aangeven wat ze willen passen en ik breng het bij ze thuis.” Ze is ook al volop bezig met de nieuwe ‘boulevard Eindhovenseweg’. ,,Op mijn pand ligt een horecabestemming. Ik vraag een vergunning aan om hier voor de deur een terras te kunnen starten.”

De werkzaamheden beginnen in januari. Eerst met de westkant van de Markt, de ruimte voor de cafés, en de rijbaan door het centrum. Vanaf april gaat gedurende enkele maanden het zuidelijk deel van de Eindhovenseweg (tussen de Markt en ongeveer de Beelmanstraat) op de schop. Er komt éénrichtingsverkeer op de Eindhovenseweg van noord naar zuid en op de Markt van zuid naar noord. Verder komt er in het centrum een vrachtwagenverbod. Een ware gedaanteverwisseling van het centrum van Valkenswaard met op tal van plaatsen meer ruimte voor fietsers en voetgangers.