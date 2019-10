WK rugby kijken: strijden op het veld maar eerst samen ontbijten

Het is gezellig druk bij rugbyclub The Vets in Valkenswaard. Steeds meer mannen druppelen binnen om op het grote scherm de WK-wedstrijd Wales tegen Zuid-Afrika te kijken. Thuisploeg en de gasten van The Wasps uit Nijmegen zitten gebroederlijk door elkaar heen. Dat zij vanmiddag zelf lijnrecht tegenover elkaar op het rugbyveld staan, maakt niet uit.

The Vets leggen hun tegenstanders zelfs in de watten met een ontbijtje. De enige 'ohhh' en 'ahhh' klinken als een speler op het grote scherm geblesseerd op de grond valt. Hoewel rugby er op het veld ruw en hard uitziet, is er daarbuiten onder de spelers geen spoortje rivaliteit te merken.

Respect

Erwin Scholte ging dan ook graag in op het aanbod van de Valkenswaardse tegenstander om zondagochtend vroeg al naar Brabant te reizen. ,,We hebben een uurtje in de auto gezeten dus ik stond om acht uur naast mijn bed. Een wekker heb ik toch al niet meer want ik heb kleine kinderen. Het feit dat we door de tegenstander zijn uitgenodigd voor een ontbijtje zegt wel wat over rugby. Buiten de wedstrijden om staan respect en vriendschappelijkheid hoog in het vaandel. Al is dit best ver weg voor ons, bij derby's met clubs dichterbij zijn we wel wat fanatieker hoor." Teamgenoot Hennie Pijman vult aan: ,,Op het veld is het een keiharde sport van geven en incasseren van klappen maar na het laatste fluitsignaal is het één groot kameraadschap. Ook al heb je tijdens de wedstrijd een tik uitgedeeld, na de wedstrijd is dat vergeten en drink je samen een biertje.”