Wolders Ven weer klaar voor nieuw seizoen door Tini en Peter

‘Wat zien die stoelen eruit. Dasty erover of Vanish, dan vliegen die vlekken er wel uit.” Tini Mommers (82) en Peter van den Berg (77) hebben net plaatsgenomen in de huiskamer van Het Wolders Ven en zitten aan de koffie. Na gedane arbeid is het goed rusten. Over hun geïmpregneerde, wat viezige zitplaatsen zijn ze echter niet zo te spreken.

Beide heren verzetten jaarlijks, in een periode van een week of zes, een hoop werk in de villa. Tussen kerst en medio februari, als de laatste logés zijn vertrokken en de eersten er weer aankomen, zijn er geen gasten in het vakantiehuis. Het is de enige periode in het jaar dat er volop geklust kan worden. Mommers en Van den Berg doen dat al heel lang en al heel lang samen. In die ruim twintig jaar zijn ze goed op elkaar ingespeeld geraakt en kennen ze elkaar door en door. In gesprekken vullen ze elkaar niet alleen aan, maar ze maken inmiddels ook elkaars zinnen af. Tot beider tevredenheid, overigens.

Zeer te spreken over vrijwilligers

Marie-José de Vrind, directeur van Het Wolders Ven, is zeer te spreken over haar trouwe vrijwilligers, die al zoveel goed werk hebben verricht. ,,De heren hebben onder meer tegels gezet en aan de elektronica gewerkt. Ze zijn van alle markten thuis.” ,,Daar komt geen aannemer aan te pas”, grinnikt Mommers, die voor hij met de vut ging, als automonteur bij de BBA werkte. ,,Maar onder een auto kruipt hij niet meer, want dan kan hij er niet meer onderuit”, meldt Van den Berg met een stalen gezicht.

Ze hebben net de dakboeien vervangen. Dat deden ze vóór de directeur er was, want van haar mogen ze het dak niet meer op. Veel te gevaarlijk. Ook zijn ze aan de gang gegaan met het vervangen van een aantal rotte steigerplanken. Die planken liggen rondom het vakantiehuis, dat in het Burgemeester Ossepark mooi aan het Lisseven ligt.

Van den Berg: ,,Hier zit altijd water in, want we hebben een pomp die ik kan bedienen. Anders zwemmen de vissen hier straks op hun rug en dat kunnen we niet hebben. Ik ben trouwens weleens vergeten om die pomp weer uit te zetten. Werden we gebeld dat er water over het voetpad stroomde.”

Druk op het aan-knopje

Ook wanneer er wel gasten in het vakantiehuis verblijven worden de heren van de technische dienst geregeld gebeld. Mommers: ,,Soms krijgen we te horen dat de koelkast niet meer sluit. Dan kom ik kijken en zie ik dat er een veel te dikke fles limonade in de deur staat. Natuurlijk gaat-ie dan niet meer dicht. Of die keer dat de afstandsbediening van de tv het niet deed. Ze hadden alle draden nagekeken, zeiden ze. Maar ze vergaten op het ‘aan’-knopje te drukken.”