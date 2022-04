Wonen in een showroom; het huis van Marisca van Brussel uit Valkenswaard is toonzaal en huis tegelijk

Marisca van Brussel sloot afgelopen december de deuren van haar restaurant De Meiboom in Aalst. Na ruim 20 jaar met veel plezier de ‘huiskamer van Brabant’ te hebben geleid, verkocht ze de zaak en bezon zich op de toekomst. Dat werd Meihuisje interieur en styling in Valkenswaard.

Van Brussel had er in werkgroepen nog volop over meegedacht, de inrichting van de Eindhovenseweg in Aalst waaraan haar restaurant was gelegen. De weg gaat dit jaar op de schop, omdat doorgaand verkeer voortaan kan kiezen voor de nieuwe N69 tussen Valkenswaard en de A67.

Helemaal gepimpt

Haar restaurant De Meiboom zou een mooie nieuwe plek kunnen krijgen in het Aalster winkelcentrum, dat helemaal gepimpt wordt. „Maar tegen de tijd dat het definitieve ontwerp klaar was en de vergunning kon worden aangevraagd, kwam de coronacrisis.” Van Brussel verzon van alles om het hoofd boven water te houden. Ondertussen dachten vele projectontwikkelaars dat het restaurant wel failliet zou gaan en dat Van Brussel er goedkoop van af zou willen. Maar dat was op het verkeerde paard gewed.

„Toen de juiste mensen op mijn pad kwamen, accepteerde ik een mooi bod en kreeg ik eindelijk de fysieke en mentale rust die ik nodig had. Steeds had ik tussen hoop en vrees van persconferentie naar persconferentie geleefd en nu kon ik weer in balans komen en aan de toekomst denken.”

Gewend aan veel mensen

Waar Van Brussel zich vooral zorgen om maakte was de vraag of zij zich ’s avonds niet eenzaam zou gaan voelen. Ook zoon Tygo was van jongs af aan gewend aan veel mensen. Het zou toch niet heel erg stil gaan worden om hen heen?

Quote Het idee van een toonzaal, van waaruit ik mooie dingen kon verkopen, begon steeds meer vorm te krijgen Marisca van Brussel

„Ik kan heel goed creëren. Vroeger heb ik daarom de modeacademie gevolgd. In De Meiboom besteedde ik altijd veel aandacht aan de presentatie. Niet alleen van het eten, maar ook van de tafelaankleding en ik leefde me helemaal uit in de styling van het interieur. Toen we in het restaurant veel van de inrichting aan particulieren verkochten, merkte ik hoe vrolijk ik werd van al die blije mensen. Het idee van een toonzaal, van waaruit ik mooie dingen kon verkopen, begon steeds meer vorm te krijgen. Maar ik wilde wel iets dat eigenlijk niemand heeft.”

Naar eigen stijl en ontwerp

Van Brussel was op zoek naar woonruimte en kocht in Valkenswaard een appartement. Naar eigen stijl en ontwerp richtte ze dit in. „Wat heb ik toch een mooie kamer”, dacht ik geregeld. Daar moeten anderen ook van kunnen genieten.” En zo vatte het idee van het Meihuisje post: een showroom, waarin zij en haar zoon gewoon hun leven leiden.

Op afspraak kunnen mensen nu bij haar langskomen en worden zij rondgeleid door het chique appartement. Van Brussel ontwerpt zelf en is daarnaast een samenwerking aangegaan met kunstenaars en ontwerpers van exclusieve wanden, verlichting, deuren en meubels. „Het is hier dan wel een showroom, maar mensen zien wat het met de inrichting doet wanneer er ook in geleefd wordt. Wij zijn hier supergelukkig.”