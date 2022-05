Wonen in Het Klooster in Waalre, maar alleen met indicatie

Het voorste gedeelte van het monumentale gebouw is een ontmoetingsplek voor dorpsbewoners en verenigingen, maar aan de achterkant is inmiddels nieuwbouw gerealiseerd. Vanaf 1 augustus kunnen 21 appartementen worden bewoond door mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ). De laatste fase van de bouw is ingegaan en daarom was er dinsdag een informatiemiddag voor potentiële bewoners en hun naasten.