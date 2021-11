Woning Dommelen op slot na vondst harddrugs

INGEZONDEN OPINIE Kapitaal Koperteu­ten uit Luyksges­tel is oorsprong van veel bedrijven zoals modehuis Peeters in Eindhoven

LUYKSGESTEL - Er is een historische link tussen Luyksgestel en Eindhoven. In de negentiende eeuw investeerden rijke Koperteuten uit het Kempische dorp volop in bedrijven in de regio.

