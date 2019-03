Woning in Dommelen op slot na vondst amfetamine

Analyse Scherp zijn op Valkens­waards paard van Troje

11:00 VALKENSWAARD - Valkenswaard was vroeger ‘de stad van de sigaren’. Als het aan de gemeente Valkenswaard ligt, wordt het straks de paardenhoofdstad. Maar weet de gemeente wel waar ze aan begint? Internationale fraudebestrijders in de paardenwereld hebben juist deze regio op de korrel. Wie houdt er een oogje in het zeil? En hoe?