Woning uitgebrand in Valkenswaard, bewoonster ongedeerd

Joke en haar familie maakten boek over hun beroemde voorvaders, valkeniers Karel en Adriaan Mollen: ‘Ze hielden het vlammetje van de valkerij bran­dend’

17 juli VALKENSWAARD - Ze was vijf jaar oud toen haar grootvader Karel Mollen in 1935 overleed: hij was de laatste beroepsvalkenier van Europa. 85 jaar later heeft de inmiddels 90-jarige Joke Peels-Mollen het leven van valkenierszoon Karel en zijn vader Adriaan vervat in een even lijvig als rijk geïllustreerd boek. ,,We hebben hem nóg beter leren kennen.”