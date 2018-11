Woning Wollegrasstraat Valkenswaard na meerdere gewelddadige incidenten voor een half jaar op slot

Valkenswaard - Burgemeester Anton Ederveen heeft een woning aan de Wollegrasstraat in Valkenswaard voor een half jaar op slot gedaan. Rond de woning zouden zich meerdere gewelddadige incidenten hebben voorgedaan. Daarbij zou ook vaak drugs in het spel zijn geweest.

De Wollegrasstraat maakt deel uit van de wijk Het Gegraaf die in ruim een jaar tijd geregeld in het nieuws kwam door (gewelds)incidenten. Enkele maanden geleden luidden enkele bewoners hierover de noodklok in het ED.

Ederveen beroept zich voor de sluiting van de woning aan de Wollegrasstraat op de Wet Victoria, die burgemeesters de bevoegdheid geeft om een woning op slot te doen als de veiligheid van omwonenden en de openbare orde in het geding is. De gemeente geeft in een persbericht aan dat ‘de sluiting van de woning aan de Wollegrasstraat is gebaseerd op een uitgebreide rapportage van meldingen en incidenten van de politie en op basis van signalen en meldingen die zijn binnengekomen bij gemeente en woningverhuurder.’ Het is de eerste keer dat Ederveen een woning sluit op basis van de Wet Victoria, die al sinds 1997 van kracht is.

‘Onacceptabel’