Woningen ontruimd tijdens gaslek in Waalre

Partij vliegt er met gestrekt been in: politieke onrust in Waalre laait al na dagen op door persbe­richt

6 oktober WAALRE - Een persbericht van de fractie van Aalst Waalre Belang (AWB) voelt als een gestrekt been op de achillespezen van de oppositiepartijen. De wethouders is het werken ‘onmogelijk gemaakt’ door een ‘nietsontziende oppositie’, schrijft de coalitiepartij maandag in een persbericht over de bestuurlijke crisis in Waalre.