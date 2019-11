Woningoverval in Wolbergstraat Valkenswaard

Hulp na laten vallen verzame­ling koffie- en theekopjes: ‘Sommigen kochten hele serviezen’

4 november WAALRE - ,,Nog iedere dag krijg ik mailtjes. Mensen die ik helemaal niet ken willen me een hart onder de riem steken en kwamen me al direct van alles brengen. Sommigen zijn naar de kringloop geweest waar ze zelfs hele serviezen voor me hebben gekocht. Veel van die mailtjes komen met een persoonlijk verhaal. Ik schiet geregeld vol.”