Woonwagen aan Loonderweg moet zeker niet uitgroeien tot nieuw kampje, vindt Valkenswaardse gemeenteraad

Rovend Roemeens duo gaat ‘ontzettend lomp’ te werk in Nederland: ‘Omdat het hier het minste pijn doet’

19 februari DEN BOSCH - De ene Roemeen had het tijdens een verhoor eens aan een politieman gevraagd: weten jullie waarom Oost-Europeanen vaak inbreken in Nederland? Omdat het hier het minste pijn doet. Of hij soms bedoelde dat in Nederland de straffen relatief laag zijn, wilde officier van justitie Paul Visser vrijdag weten. Ja, was het antwoord, op de rechtszitting in Den Bosch.