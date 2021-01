Woonwagen Waalre mag van de rechter toch op slot na vondst alcohol

DEN BOSCH - De burgemeester van Waalre staat in zijn recht als hij een woonwagen wil sluiten omdat in een bijbehorend schuurtje onder andere alcohol is gevonden. Dat besluit de rechter in een kort geding dat de bewoner aanspande. Deze zei liever de cel in te gaan want zijn gezin, met drie kleine kinderen, zou op straat komen te staan.