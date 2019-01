Woonwagenbewoners Waalre chagrijnig: ‘Parkeerplekken liggen er al járen’

,,Ze moeten ons weer hebben", zegt bewoner Bart Pruymboom. De strook aan de andere zijde van de weg voor hun woonwagens hebben de bewoners al zeker twintig jaar in gebruik, moppert hij. En de parkeerplekken zijn al jaren geleden volgelegd met klinkers. ,,Ik woon hier 35 jaar en had het stukje voor mijn woonwagen toen al in gebruik als tuintje", zegt een van hen. Zijn advocate had hem in eerste instantie gezegd dat hij recht heeft op het stukje openbare grond omdat hij er al meer dan twintig jaar zorg voor draagt. Maar daar moest ze op terugkomen. Het geldt alleen wanneer de openbare grond aan je perceel grenst én wanneer je eigenaar bent van dat perceel. Maar het strookje ligt aan de andere kant van de weg en de bewoners zijn huurders.

,,Ze willen toch dat wij een normale straat zijn?", merkt een van zijn buren op vanuit z'n auto. ,,Dan hebben we ook recht op parkeerplekken.” Naast en achter een aantal woonwagens is een zee van ruimte met genoeg plek voor een aardig wagenpark. Maar dat doet er niet toe, merkt een van de bewoners op. ,,Dat is grond van woningcorporatie Thuis. En de gemeente heeft zorgplicht. Dus wij moeten buiten ons eigen terrein kunnen parkeren.” Volgens de gemeente is de situatie bekeken en voldoet de directe omgeving aan de parkeernorm van anderhalve parkeerplek per adres.

Het illegale gebruik van de strook grond was al bij de gemeente in het vizier, zegt een woordvoerster. Maar toen bewoners klaagden over water dat op de parkeerplekken bleef staan, besloot de gemeente de illegale situatie met meer prioriteit op te pakken en te herstellen. Onder de zelf aangelegde parkeerplekken ligt namelijk geen afwatering en bij wateroverlast of eventuele ongelukjes is de gemeente verantwoordelijk.