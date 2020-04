Worden starters op de woningmarkt in Valkenswaard goed bediend? Of moet er iets veranderen?

Valkenswaard profileert zich als een gemeente die aantrekkelijk wil zijn voor jongeren en jonge gezinnen. Daartoe heeft ze de afgelopen jaren ingezet op woningbouw voor starters. Ook geeft de gemeente steun in de vorm van een starterslening. Maar werkt dat beleid wel? En sluit het aanbod van woningen aan op de behoefte van deze doelgroep? Met deze vragen gaat de kersverse rekenkamer binnenkort aan de slag.

De A2-gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende hebben sinds kort weer een onafhankelijke rekenkamer. Die instantie toetst bijvoorbeeld of uitgestippeld beleid wel werkt en geld doelmatig wordt uitgegeven, ook doet ze aanbevelingen om beleid bij te sturen.

Lokaal onderwerp onder de loep

De nieuwe driekoppige rekenkamer heeft een onderzoeksprogramma opgesteld voor de periode 2020-2021. Naast een gezamenlijk onderzoek naar de informatieveiligheid in de A2-gemeenten, wordt ook overal een lokaal onderwerp onder de loep genomen. Voor input hebben de leden van de rekenkamer hun oor te luisteren gelegd bij de raadsfracties.

Waar in Valkenswaard de starterswoningen stof tot nadenken geven, bleek in Cranendonck behoefte aan nader onderzoek naar de De Borgh in Budel. De verbouwing van dat gemeenschapshuis liep niet alleen forse vertraging op, maar viel ook fiks duurder uit dan begroot. De nieuwe rekenkamer schrijft: ‘De aanloop naar de opening is lang geweest en wordt gekenschetst door ondoorzichtige besluitvorming en een budgettaire overschrijding.’ De rekenkamer wil weten hoe dit soort grote projecten in de gemeente Cranendonck aangestuurd worden, waarom het traject zo lang geduurd heeft en wat de oorzaak van de budgetoverschrijding is.

‘Raad in zijn kracht zetten’

In Heeze-Leende was er geen overlap tussen de suggesties die raadsfracties aandroegen voor verdergaand onderzoek. De rekenkamer wil nu kijken of binnen de politiek animo is om de raad ‘beter in zijn kracht te zetten’, zoals een van de raadsfracties voorstelde. Doel is dan om inzicht te krijgen in hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taak beter kan inzetten. Vanwege corona-maatregelen kon een gesprek dat hier over gepland stond niet doorgaan.