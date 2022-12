Wordt Waalrese Dylan de nieuwe Danny in Grease?

Dylan doet voor een nieuwe versie van de musical Grease mee aan het tv-programma ‘Op zoek naar Danny en Sandy’. Vrijdagavond is de eerste live-uitzending van de talentenjacht.

Het romantische jaren ‘50 verhaal wordt voor de tweede keer sinds 1978 in een modern musicaljasje gestoken. Dylan is één van de acht potentiële Danny’s die in zeven vrijdagavondshows moeten laten zien of zij in de voetsporen kunnen treden van John Travolta, die de iconische rol in de film vertolkte.

I can see your voice

Eerder al deed de muzikale 22-jarige mee aan de muziekspelshow ‘I can see your voice’. Door Warner Bros ITVP Nederland werd Dylan voor deelname benaderd. Op de dag van de uitzending, 14 september 2022, verscheen ook zijn eerste single ‘Overal ben jij’. Het was een hectische tijd voor Dylan, die ondertussen steeds meer volgers op social media kreeg.

Quote Dat had ik écht niet aan zien komen, omdat ik een zanger ben en nooit zo bezig was met dansen en acteren. ‘Boeie’, zeiden ze daar, kom maar gewoon naar de casting Dylan Meischke (22) uit Waalre, doet mee aan ‘Op zoek naar Danny en Sandy’

„Zo’n anderhalve maand geleden werd ik gebeld of ik mee wilde doen aan deze talentenjacht. Dat had ik écht niet aan zien komen, omdat ik een zanger ben en nooit zo bezig was met dansen en acteren. ‘Boeie’, zeiden ze daar, kom maar gewoon naar de casting.” En dat deed Dylan. Zo’n casting was toch wel een stuk heftiger dan hij had gedacht, maar uiteindelijk zat hij bij de finalisten. „En dan te weten dat zoveel mensen met talent daar ook níet bij zitten.”

Doen waar we gelukkig van worden

Opgegroeid in een muzikaal gezin, zijn vader is basgitarist en zijn moeder en een zus zingen, speelde muziek altijd een belangrijke rol. „Main priority hier thuis is altijd geweest dat we moeten doen waar we gelukkig van worden.” Toen twee jaar geleden de opleiding Food Innovation aan de HAS in ’s-Hertogenbosch dan ook niet bleek te brengen waar Dylan naar op zoek was, was dan geen probleem. „Ik wilde me volledig op muziek maken richten en dacht ‘ik zie wel waar mijn mentale schip strandt’.”

Quote Musical is een andere tak van sport dan zingen alleen. En alles is echt live. Kwaliteit hoor je dus meteen Dylan Meischke (22) uit Waalre, doet mee aan ‘Op zoek naar Danny en Sandy’

Hij kocht een elektrische- en een basgitaar en een pianootje en op Internet vond Dylan alles waar hij qua muziekstudie naar op zoek was. „Ik vind het kicken om zelf dingen te doen en iets te maken. Via mijn moeder kwam ik in contact met Vinzzent (red. Vincent Claase), de vaste studiotechnicus van verschillende Nederlandse artiesten, waaronder Rob de Nijs. We hadden een echte klik. Hij zei op een gegeven moment ‘We gaan jou lanceren als artiest’.” Het tweetal schreef vervolgens tientallen nummers en plots was daar de ballad ‘Overal ben jij’. Zelf hield Dylan meer van uptempo nummers, maar zo verkende hij steeds meer grenzen.

Kwaliteit hoor je meteen

Deze dagen wordt er veel gerepeteerd voor de aanstaande televisieshows. „We zingen solo’s en doen dingen in groepsverband. Maar wij weten ook nog lang niet alles. De daadwerkelijke acts worden wel tot in detail uitgewerkt: het zetten van de juiste stap, een pakkende blik werpen in de camera. Musical is een andere tak van sport dan zingen alleen. En alles is echt live. Kwaliteit hoor je dus meteen.” Dylan lacht: „Nu maar hopen dat ik niet verkouden word.”

De shows zijn vanaf vrijdag 23 december wekelijks om 20.25 uur zien bij de AVROTROS op NPO 1.