Workshop in Waalre voor mantelzorgers; ‘Je hoeft het écht niet alleen te doen’

WAALRE - Bij de workshop in Het Huis van Waalre zaten ze keurig op anderhalve meter afstand van elkaar: mantelzorgers die zich, in meer of mindere mate, afvragen hoe zij beter voor zichzelf kunnen zorgen in de hectiek van de dag en de nacht.

Delen per e-mail

Hoe word je minder (snel) moe? Hoe herken je overbelasting? En belangrijker: hoe kun je moeheid en overbelasting voorkomen? Mantelzorger zijn is meestal geen keuze; het komt op je pad en nee zeggen is niet zo vaak een optie, ook al ben je het soms tegen wil en dank. Vaak is dan de blik zo gericht op de ander dat je als mantelzorger minder goed, en soms zelfs helemaal niet, toekomt aan de dingen die voor jou belangrijk zijn.

Quote Zorg goed voor jezelf, dan zorg je beter voor een ander Motto

Steun en raad komt soms uit onverwachte hoek. Donderdagmiddag kwam die van lotgenoten en van Maria Grijpma, die op uitnodiging van Goed voor Mekaar Waalre een workshop verzorgde. Samen met Inge Jager schreef Grijpma de afgelopen jaren de Klein geluk-serie: een drieluik over en voor mantelzorgers, cliënten en zorgprofessionals, waarin handvatten worden aangereikt om jezelf niet te vergeten. De deelnemers aan de workshop, die allen voor een partner of familielid zorgen, herkenden zich wel in hetgeen Grijpma met koeienletters op een flipover had geschreven: ‘Zorg goed voor jezelf, dan zorg je beter voor een ander’.

Alle ballen in de lucht houden

Soms lukt het hen alle ballen zelf in de lucht te houden, maar bij sommige aanwezigen is de zorg voor hun naaste zo uitputtend geworden dat ze niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Zowel letterlijk als figuurlijk. De workshopdeelnemers kregen een kijkje in de keuken van een aantal van hen, waarbij thuissituaties werden geschetst die enorm uiteenliepen.

Jaren van verdriet en ellende

Zo verhuist de partner van een deelnemer binnenkort naar een verpleeginstelling, maar daar zijn jaren van verdriet en ellende aan voorafgegaan. Een andere aanwezige vertelde op een aantal vaste momenten hulp te hebben geregeld via Mantelaar.nl., een organisatie die (para)medische studenten aan mantelzorgers koppelt en zorg, gezelschap en praktische hulp biedt. Deze ondersteuners komen koffie drinken, maar bieden ook dag-, nacht- en 24-uurshulp. Tot verrassing van enkele aanwezigen: deze organisatie kenden zij niet! Ook bleek niet iedereen op de hoogte te zijn van het bestaan van de Mantelzorgmakelaar, Home Instead en Saar aan Huis. Met vallen en opstaan vinden sommigen hun weg in het web van zorg en ondersteuning. Anderen, daarentegen, weten dat hun rol hen op een gegeven moment zal opbreken omdat hun partner niets wil, maar zij hem en haar toch als gelijkwaardig blijven zien en respectvol met hen willen blijven omgaan.

De deelnemers gaven elkaar tips over hoe zij vaste gewoonten kunnen opgeven om het zichzelf makkelijker te maken. Maar nadrukkelijk werd ook de rol van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname én die van de huisarts benoemd: ‘Je hoeft het écht niet alleen te doen.’