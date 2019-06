Zakenman en bergbeklimmer uit Valkenswaard gaat voor zeven hoogste bergen op zeven werelddelen in één jaar

Het elektrische hek bij zijn huis schuift vrijwel geruisloos open. Op de oprit staat een zwarte Tesla geparkeerd. Midden in deze jaren-30 woonwijk in Valkenswaard heeft Jur Rademakers een paar jaar geleden zijn eigen domein opgetrokken. Vanuit deze moderne villa met inpandig kantoor runde hij internetplatform Edubookers (zie kader hieronder), totdat het bedrijf uit zijn jasje groeide. Het voormalige kantoor is vandaag ontvangstruimte voor het interview. Een beeldscherm met daaromheen een groot whiteboard neemt een prominente plek in. Het witte bord is een stukje nostalgie, een wand vol flarden van oude doelen, ingevingen en cijfers van toenmalige concurrenten. Herinneringen uit de tijd dat het ‘kantoortje-aan-huis’ nog groot genoeg was. Tegenwoordig huist hij met Edubookers en Expivi met in totaal veertig man personeel in een bedrijfsverzamelgebouw in het centrum van Eindhoven.