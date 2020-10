Zalencentrum De Graver in Valkenswaard sluit de deuren

VALKENSWAARD - Zalencentrum De Graver aan de Kerstroosstraat in Valkenswaard gaat dicht. De officiële sluitingsdatum is 1 november. Mede-eigenaar Sylvia Jansen geeft aan nog geen definitieve bestemming te hebben voor het pand. ,,Het wordt zeker geen horeca meer.”

De Graver is één van de grootste horecagelegenheden van Valkenswaard. In 1969 gebouwd als multifunctioneel complex met onder meer tot 1989 de Paulusparochie. Sindsdien functioneert het gebouw in de wijk ’t Gegraaf als zalencentrum. Met grote en kleine zalen variërend van dertig tot bijna zeshonderd personen.

Uitbater Hans van de Ven (61) huurt het pand al ruim zeven jaar. Vanwege zijn leeftijd en om gezondheidsredenen had hij eind april al willen stoppen. Met de afspraak om samen met de eigenaar te zoeken naar een nieuwe huurder. Hetgeen in deze coronatijd niet is gelukt.

Nadat Van de Ven naar eigen zeggen had voldaan aan alle financiële verplichtingen kwam onlangs de mededeling dat de huur per 1 november wordt opgezegd. Hij neemt met pijn in het hart afscheid van het bedrijf.

Enkele jaren geleden heeft zijn dochter nog even tevergeefs geprobeerd het zalencentrum voort te zetten. Van de Ven: ,,Je bent hier naast horecaondernemer ook nog dorpstherapeut, adviseur, wijkhulpverlener.”

Volgens Van de Ven waren zijn klanten voornamelijk de vijftigplussers. Om te biljarten of te dansen, voor een praatje, een kaartje of een andere ouderenactiviteit. Van de Ven: ,,Iets dergelijks is er niet meer in Valkenswaard. Met de sluiting gaat een stukje cultuur kapot.”