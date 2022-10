Zandbak zonder sigarettenpeuken; Waalre zet in op rookvrije speeltuinen

WAALRE - In Waalre zijn 25 speeltuintjes. Sinds deze week hangt of ligt bij het merendeel ervan een bord of tegel met daarop de tekst ‘ Rookvrij’ en ‘Op weg naar een rookvrije generatie’.

Een peuk opsteken en weggooien bij een sportveld, speeltuin of op een andere plaats waar veel kinderen samenkomen is tegenwoordig steeds vaker ‘not done’. Zowel rokers als niet-rokers begrijpen best dat rookvrije plekken worden gerealiseerd, want niemand wil dat kinderen beginnen met roken. Maar: hoe krijg je dat voor elkaar?

Door het voorbeeld te geven. Zien roken doet roken en een wijzend vingertje van de overheid helpt niet. Mensen moeten er zelf voor zorgen dat niet-roken ‘gewoon’ wordt. In het geval van de rookvrije speeltuintjes geldt dat het idee moet worden gedragen door de bezoekers. „Handhaven is lastig, want het is niet meer dan een vriendelijk, maar dringend verzoek om rekening te houden met een gezonde leefomgeving en met elkaar”, vertelt Marieke Driessen, die sinds maart dit jaar werkzaam is als Gezond Waalre Regisseur.

Geen verbod op roken

Mensen die toch roken in de buurt van een ‘rookvrij’-bord kunnen op hun gedrag aangesproken worden. Het rookverbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zodat overtreders een boete kunnen krijgen, is niet mogelijk, omdat het hier geen verbod op roken betreft. Speeltuin De Klimbim, die niet openbaar toegankelijk is, is sinds 1 juli 2018 al rookvrij.

In Waalre wil men dat de jeugd gezond opgroeit en volwassenen gezond oud worden. Vorig jaar werd daarom een lokaal Preventieakkoord gesloten waarin de gemeente Waalre, samen met 25 partners, het belang van een preventieve aanpak van een gezonde leefstijl onderschrijft.

Het plaatsen van de borden is een eerste stap in een bredere aanpak van nog te nemen maatregelen om te komen tot een Rookvrije Generatie. Het streven van de gemeente Waalre is erop gericht de volgende generatie rookvrij op te voeden.

Driessen wil nu een slag maken bij de sportclubs in het dorp. „Daarnaast vind ik het mooi om de bushaltes rookvrij te maken, zodat ook daar niemand meer ongewild hoeft ‘mee’ te roken.”