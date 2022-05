Zebrapad bij 't Houten Kietje wordt ‘voor de zomervakantie’ aangelegd

Opgepakte PSV-fan Rick Rietjens uit Someren weer thuis: ‘Hij ijsbeert thuis nu net zoals hij dat in zijn cel deed’

SOMEREN - Na 52 lange dagen in een Deense cel is PSV-fan Rick Rietjens weer thuis in Someren. Hij werd door een Deense rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig dagen vanwege het schoppen van een agent. Dat gebeurde na de wedstrijd FC Kopenhagen-PSV.

10 mei