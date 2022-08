Zeer grote natuurbrand in Waalre, brandweer schaalt verder op

In regio opgevangen asielzoe­kers moeten alweer naar de volgende sporthal: ‘Maar we proberen zoveel mogelijk hetzelfde te laten’

BEST/HEEZE - Van de ene sporthal naar de andere. De 225 asielzoekers die de afgelopen weken werden opgevangen in Waalre, arriveerden woensdagavond bij hun volgende tijdelijke onderkomens in Best en Heeze.

4 augustus