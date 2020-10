Zeldzame natuur keert terug in drooggelegd Greveschutven in Valkenswaard

‘Kijk.’’ Natuurbeheerder Mari de Bijl wijst midden in zijn verhaal plots omhoog en attendeert zijn gehoor op een overvliegende specht: ,,Die zoekt het bos.’’

Al een tijdje staat de medewerker van Brabants Landschap in het drooggelegde Greveschutven bij Valkenswaard de omgeving in zich op te nemen. Hij wijst naar groepen ganzen en geeft uitleg over de vele zwanenschelpen die we op de bodem van het ven aantreffen.

Nee, de mossel heeft hij nog nooit geproefd. Ondertussen vliegen de zwaluwen, die achter de muggen aanzitten, in groepen over ons heen. Uit en om dit Greveschutven zouden zeldzame insecten, amfibieën en vogels zomaar kunnen verdwijnen. Als er niet iets zou gebeuren aan het herstel van de heideplas, zou een stukje geschiedenis gladweg gewist worden.

Verontreinigd slib

De afgelopen maand is er daarom flink gebaggerd in het ven, dat onderdeel uitmaakt van het visvijvercomplex in natuurgebied Valkenhorst. Zo’n 24.000 kub slib ligt gesorteerd op een depot in de buurt. Een groot deel ervan kan nog worden toegepast in de weg- en woningbouw; een ander deel is verontreinigd en wordt afgevoerd.

Afgelopen december is gestart met de uitvoering van de eerste maatregel uit de PAS-gebiedsanalyse (Programma Aanpak Stikstof) en het Natura 2000-beheerplan. Het project loopt door tot in het voorjaar van 2022. Momenteel is het ven van al zijn franje ontdaan en staat het leeg. Tot aan de leemlaag, op zo’n dertig tot zeventig centimeter diepte, is het drooggezet.

Een mooie reden om een excursie te organiseren voor geïnteresseerden, dachten ze bij Brabants Landschap. En de belangstelling was zaterdagmiddag groot. In laarzen en regenjas, want het water kwam de hele middag met bakken uit de hemel, ploegden zeven groepjes van elk vijftien natuurliefhebbers zich voort over de bodem van het ven en buiten de bestaande paden in de kwetsbare natuur. Dat werd voor deze ene keer toegestaan.

Granaatscherven

Het Greveschutven, dat vanaf 1900 tien decennia lang gebruikt werd voor de kweek van vis, ligt op de overgang van het Dal van de Tongelreep naar de Groote Heide. Aan de westzijde is een oude weg gevonden, waar veel bundels van karrensporen lopen. Met detectoren zijn niet alleen hoefijzers gevonden, maar ook granaatscherven die afkomstig zijn van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. In het visgebied kwamen otters voor, maar ook visarenden en andere roofvogels. Leuk voor de jacht, waarbij leden van het koninklijk huis destijds van de partij waren. Aan de noordzijde van het Greveschutven ligt een voormalige landbouwgebied, het Achtereinds Laag. Dit gebied wordt weer omgevormd tot natuur; aan de noordzijde ervan is voor wandelaars een pad voorzien. Ook komt er een uitzichtpunt in de vorm van een terp, vanwaar je straks kunt uitkijken over een prachtig stukje heide.