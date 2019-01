Zes eiken plat voor nieuw gezondheidscentrum Waalre

Eindhoven Airport groeide iets minder hard dan in 2017

8 januari EINDHOVEN - Eindhoven Airport is het afgelopen jaar wat het aantal starts en landingen betreft iets minder hard gegroeid dan in het jaar ervoor. In totaal werden op de Eindhovense luchthaven 38.642 vliegbewegingen afgehandeld, ruim 2000 meer dan in het jaar ervoor.