Zeventien tonproaters strijden om Brabants kampioenschap

Verzet tegen bebouwing rond De Berg

DOMMELEN - Een groep bewoners in de omgeving van de voormalige fabrikantenvilla De Berg aan het Brouwerijplein in Dommelen maakt zich ernstige zorgen. In de tuin van het monumentale pand is immers een bijgebouw gepland. De omwonenden hebben inmiddels middels een brief bij het Valkenswaardse college hun zorgen en bezwaren kenbaar gemaakt.

22 oktober