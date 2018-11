Zij-instromers: Handen uit de mouwen bij zorgcentrum Taxandria in Valkenswaard

Vrijdagochtend, 07.19 uur. Een oudere dame in groene nachtjapon schuifelt op haar slofjes enigszins verdwaasd door de gang in zorgcentrum Taxandria in Valkenswaard. Verzorger Dieter Thys ziet haar naderen en veert op. Dit is het teken dat de gesloten afdeling langzaam ontwaakt. Handen uit de mouwen, het is spitsuur.