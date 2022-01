Zo was het vroeger in de Dorpsstraat in Aalst

WAALRE - In maart neemt Albert Heijn een nieuw kantoorpand aan Den Hof in Aalst in gebruik. In de Dorpsstraat, waar de supermarkt met parkeerterrein gevestigd is, stonden vroeger arbeiderswoningen. Een viertal Aalstenaren haalt herinneringen aan hun oude straat op.

Straatnamen heten inmiddels anders, het nonnetjesklooster is tegenwoordig een zorgvilla en hun woningen zijn afgebroken om plaats te maken voor Albert Heijn. Maar Will Janssen, Annie van Hooff van de Laar, Ine van Mierlo en Harry Versantfoort hebben er een gemeenschappelijk verleden liggen. Ine van Mierlo (geboren in 1950) kan zich het platgooien van de huizen nog goed herinneren: „De sloopkogel ging al tegen muur terwijl wij er nog woonden.”

Quote Gij hét dus bijna oew leven lang in de buurt van het pleintje gewoond Annie van Hooff van de Laar tegen Will Jansen, (oud-)bewoners Dorpsstraat

Will Janssen (1947) woont inmiddels recht tegenover het nieuwe kantoor van de landelijke grootgrutter. „Gij hét dus bijna oew leven lang in de buurt van het pleintje gewoond”, constateert Annie van Hooff van de Laar (1951) verbaasd. Vorig jaar is Janssen er nog overvallen en kreeg hij flink klappen. Toen heeft hij een rolluik laten plaatsen: „Want dat was een klote-ervaring.”

Vroeger hoefde je de deur in de Dorpsstraat echter nooit op slot te draaien. Van Mierlo: „Als ik op dinsdag naar de mert ging en weer thuiskwam, dan had de buurt al koffie gezet. In ons huis, ja.” De vier lachen en het bier en de wijn komen op tafel.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De laatste bewoners van de Dorpsstraat, voor de huizen er tegen de vlakte gingen: Piet en Cisca Versantfoort, de ouders van Harry. © Karin van Berkel

Harry Versantfoort (1946) heeft een stapeltje foto’s bij zich. Op eentje staan zijn vader en moeder: „Zij waren de laatste bewoners van de Dorpsstraat en de eerste van ’t Laar.” Zelf verhuisde hij op twintigjarige leeftijd naar Strijp, maar kwam nog iedere dag naar hun thuis in Aalst.

The Rocking Blues

Samen met Janssen speelde hij in een bandje, The Rocking Blues. Hun eigen nummer De zon verdwijnt mochten ze nog live bij Radio Luxemburg spelen. Versantfoort is nog immer op zoek naar het cassettebandje waarop het memorabele optreden is opgenomen.

Het gezelschap noemt intussen tientallen namen van voormalig buurtgenoten die elkaar altijd troffen in De Instuif, een danshal in de voormalige meisjesschool. Waar je alleen binnenkwam met een stempel van de politie: zo bewees je destijds goed gedrag. Later kwam in het pand een bibliotheek.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De Dorpsstraat in Aalst, waarin Annie, Will, Ine en Harry vroeger hebben gewoond. © Karin van Berkel

De huizen waren in die tijd wat minder goed geïsoleerd dan nu: „Onze hele verzameling Jan, Jans en de kinderen was bruin geworden door de gevelkachel”, weet Van Mierlo nog. „En achter de bank zat de schimmel.”

Gespreksstof voor járen

Dat heeft Janssen in de Piet Heinstraat nu ook. De bassist van een bluesband gaat daar binnenkort werk van maken. Het wordt buiten donker, maar de oud-bewoners van de Dorpsstraat hebben nog gesprekstof voor járen. En Van Hooff van de Laar heeft weer volop ideeën voor haar Facebookpagina: Aalst NB zoals het was.